Ha vinto 500mila euro ma non ha ritirato il premio: gli restano ancora 6 giorni

Vince 500.000 euro di VinciCasa. Sbanca al gioco della famiglia Win for Life di Sisal, ma invece di festeggiare, sembra che ancora nessuno si sia palesato a ritirare il premio. Mancano solo sei giorni per riscuotere la vincita ma ad oggi, secondo quanto rende noto l’Ufficio Premi di Sisal, non si è ancora palesato il vincitore di Napoli. L’ignoto fortunato ha messo a segno il colpo giovedì 11 agosto al punto di vendita Sisal in via Domenico Morelli, a Napoli. La vincita funziona così: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce senza alcun vincolo; la restante parte, pari a 300.000 euro, è dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano con due anni di tempo per trovare la soluzione migliore.

Storia a lieto fine, ma manca il vincitore. Questa la sua combinazione vincente: 13, 18, 21, 36, 38. Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora soli 6 giorni per riscuotere il premio. I termini per la riscossione della vincita scadranno, infatti, il prossimo lunedì 10 ottobre.