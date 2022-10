Dal Sannio all’Irpinia alla guida di un’auto completamente ubriaco provoca un incidente. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 40enne della provincia di Benevento per guida sotto l’influenza di alcool. Durante la notte, la pattuglia è intervenuta a Manocalzati, sulla Statale 7 bis, a seguito di una segnalazione di un incidente stradale. Il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro, in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifiche analisi è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, al 40enne è stata ritirata la patente.

Ancora un incidente in Campania, dunque, dovuto al tasso alcolemico troppo elevato ed al brutto “vizio” di mettersi al volante senza esserne in condizioni. Per fortuna in questo caso le conseguenze non sono risultate essere estreme.