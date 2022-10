Grave incidente sulla Nola-Villa Literno: serve sangue per salvare un 18enne

Terribile incidente stradale in auto sulla Nola-Villa Literno, dove sono rimasti coinvolte tre persone: un ragazzo è in gravi condizioni. “Serve sangue per Pio ricoverato all’Ospedale Pineta Grande”. Tre ragazzi, poco più che 18enni, di Orta di Atella stanno lottando tra la vita e la morte dopo uno schianto in auto sulla Nola-Villa Literno. Ora sono ricoverati in prognosi riservata. Secondo una prima dinamica, i tre viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, dopo essersi schiantati contro il guardrail sono precipitato già dal cavalcavia. I passeggeri a bordo della vettura sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni erano risultate fin da subito disperate.

L’appello

“Siamo tutti in apprensione e seguiamo l’evoluzione delle condizioni dei tre ragazzi di Orta coinvolti in un grave incidente sulla Nola-Villa Literno – hanno fatto sapere da ‘Città Visibile -. Per uno di loro c’è bisogno di sangue in modo urgente. Possono donare tutti, indifferentemente dal gruppo sanguigno, presso l’Ospedale Moscati di Aversa, tutte le mattine e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio, specificando che la donazione è per “Pio M. ricoverato all’Ospedale Pineta Grande”.