Arriva finalmente la chiarezza sugli elettrodomestici che consumano anche da spenti e ormai non si parla d’altro. Capire quali elettrodomestici consumano da spenti significa capire come risparmiare davvero e per le famiglie è davvero importante. Da questo mese di ottobre le bollette sono aumentate del 60% e la situazione di tante famiglie è divenuta drammatica.

Situazione drammatica sulle bollette ed elettrodomestici che consumano da spenti

Oggi le sporche manovre degli speculatori economici internazionali e la chiusura dei rubinetti del gas da parte di Putin hanno fatto schizzare alle stelle le bollette di luce e gas. Quando Draghi qualche mese fa diceva “preferite la pace o i condizionatori d’estate” nessuno immaginava che qui condizionatori d’estate si sarebbero trasformati in un tale massacro per famiglie ed imprese. Infatti Putin dopo aver brutalmente invaso l’Ucraina ha anche chiuso progressivamente i rubinetti del gas ed ora per le famiglie è importante risparmiare sul consumo degli elettrodomestici. Vediamo come fare e quali sono gli elettrodomestici che consumano da spenti.

Come risparmiare davvero in casa

Innanzitutto partiamo dai modi per risparmiare davvero tanto sugli elettrodomestici di casa. Ormai gli elettrodomestici sono dei veri vampiri mangia soldi e così risparmiare è davvero importante. Innanzitutto è fondamentale tenere il frigo a più di dieci centimetri dal muro. Infatti il frigorifero è l’unico elettrodomestico che è acceso sempre e quindi se non lo si mette in condizione di funzionare bene diventa una stangata. Ma poi è anche importante cambiare le guarnizioni del frigo con quelle nuove che evitano di disperdere il freddo. Ma una cosa importante è anche quella di abbassare il riscaldamento di notte e riscaldare solo il letto con la termocoperta.

Come evitare che gli elettrodomestici si “mangino” i bonus

Oggi si parla tanto di bonus sulle bollette ed il prossimo governo promette di potenziarli, ma se non stiamo attenti agli elettrodomestici mangia-bonus anche gli aiuti statali servono a poco. Infatti il prossimo governo dovrebbe ampliare la platea del bonus bollette e portarlo a 15.000 euro di ISEE. Quindi tante famiglie in più possono averlo. Ma il problema secondo le associazioni a tutela dei consumatori è quello che gli elettrodomestici vengono ancora lasciati in standby dagli italiani. E’ stato detto e ripetuto che gli elettrodomestici non vanno lasciati in standby ma vanno proprio spenti ma tanti italiani ancora non lo fanno. Un trucco furbo è quello di legare più elettrodomestici ad un’unica ciabatta in modo tale che con un solo interruttore li si possa spegnere tutti.

fonte ilovetrading.it