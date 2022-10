Una serie di progetti dedicati ai piccoli dell’imprenditoria. Un percorso accelerato all’insegna della creatività e dell’innovazione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

A Giffoni Valle Piana, parte ufficialmente il Giffoni For Kids. Un percorso dedicato ai più giovani, particolarmente avvezzi a lanciarsi nel mondo delle startup, seguendo dei percorsi specifici e dedicati.

Sono dieci i progetti che hanno aderito a questa iniziativa. Sono stati scelti nel corso delle varie call. Il progetto è a tiratura nazionale e comprende l’industria creativa e culturale. La manifestazione tende a incentivare la crescita giovanile, soprattutto nel campo lavorativo e imprenditoriale. Promuovendo dei progetti ben consolidati e futuribili e riservati specificatamente ai giovanissimi.

Fornendo cosi una chiara opportunità di crescita personale e professionale. Alla base di questo evento, vi è il concetto di open innovation che segna un rinnovato respiro alle nuove generazioni.

Commenta cosi Orazio Maria Di Martino, che ha fondato Giffoni Innovation Hub nel 2015 con Luca Tesauro e Antonino Muro: “La partecipazione a questo evento è un’occasione fondamentale per gli startupper di Giffoni, che hanno ora l’opportunità di vedere considerate e valorizzate le loro idee in un ambiente dove protagonisti sono l’innovazione e lo scambio intergenerazionale”.

Dieci realtà prenderanno parte a questo evento che si concluderà il prossimo 12 dicembre 2022. La premiazione si svolgerà all’Open Summit e dell’Innovation Village 2022, patrocinata da StartUp Italia.

Il percorso prevede non solo l’inserimento nel mondo lavorativo, anche una crescita sotto il profilo economico e il sapersi interfacciare con gli investitori e con la clientela. Saranno presenti vari partner e gli stakeholder, in modo da far capire con si promuove un’azienda sfruttando il network.

“Con oltre 300 ore di formazione e attività laboratoriali, Giffoni for Kids è rivolto a startupper e aspiranti tali nei seguenti ambiti: Media, Education, Edutainment, Environment, Health, Design, Communication, Energy, Smart Communities, Games, Food e Fashion. Il percorso è realizzato insieme a Iniziativa Cube e Università di Salerno e finanziato con un bando della Regione Campania”.