Gare clandestine sulla Nola-Villa Literno: i video su TikTok

“Fast & Furious” sull’Asse Mediano con gare clandestine di auto con tanto di spettatori sulla Nola-Villa Literno. In un filmato pubblicato su Tik Tok, che diversi utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, si vedono delle auto sfrecciare su un tratto di strada mentre sul bordo della carreggiata una fila di vetture resta in sosta con i relativi proprietari ed occupanti che fanno da spettatori alla corsa ed immortalano la scena con i cellulari.

“Abbiamo segnalato il filmato e la questione alle forze dell’ordine a cui chiediamo di indagare e di prendere eventualmente dei provvedimenti” spiega Borrelli. “Purtroppo queste corse clandestine diventano un fenomeno sempre più in espansione e va quindi fermato con ogni mezzo. Le strade hanno già visto sin troppe vittime e la follia ha causato tanti, troppi, incidenti. Ora basta, non si possono più tollerare questi comportamenti, pericolosi per chi lo commette e soprattutto per chi li subisce”.