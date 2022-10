Serata di furti nei supermercati e nei centri commerciali a Casoria dove i Carabinieri della locale compagnia hanno arrestato due persone di nazionalità georgiana. Parliamo di due distinti episodi avvenuti nelle stesse ore nella città a Nord di Napoli.

Il primo si riferisce a un 39enne sorpreso dalla vigilanza del Lidl di via Padula mentre rubava diversa merce custodita negli scaffali. I Carabinieri della sezione radiomobile – allertati dal 112 – sono intervenuti e arrestato l’uomo che è in carcere in attesa di giudizio.

Non solo a Napoli

Aveva sottratto furtivamente profumi, per un valore di oltre 500 all’interno di alcuni negozi nel centro commerciale di ‘Romaest’, il ragazzo di 24 anni , intercettato da una pattuglia della Polizia Locale dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale). Gli agenti diretti da Stefano Napoli, ricevuta la segnalazione, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, dal quale è stato possibile ricostruire i movimenti del ladro, che dopo aver preso la merce, la riponeva in una borsa, per poi recarsi nei camerini, dove procedeva a rimuovere i dispositivi antitaccheggio.