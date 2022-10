Il tragico episodio è successo subito dopo che i due conducenti non hanno evitato l’impatto. Fortunatamente sono riusciti ad uscire dai rispettivi abitacoli. Le fiamme che avvolgevano il furgone e l’auto sono state rapidamente domate.

Sono stati momenti di particolare apprensione, quando in provincia di Caserta, precisamente nella zona industriale di Gricignano di Aversa, un furgone e un auto si sono scontrati. La fuoriuscita del carburante, ha cosi poi generato una vampa improvvisa.

E’ successo in nottata. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’incidente. Per fortuna le due persone alla guida, hanno avuto la scaltrezza e la prontezza di riflessi, di dirigersi in una zona sicura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del commando provinciale di Caserta. Non hanno dovuto eseguire delle operazioni speciali, soprattutto quelle legate all’estrazione di corpi tra le macerie. Poiché le persone che guidavano, autonomamente sono uscite dai rispettivi mezzi.

Hanno cosi spento l’incendio che avvolgeva le due carcasse, con una mistura di schiuma e un gettito di acqua ad alta pressione.

Il camion in questione era adibito al carico e scarico merci in quel momento trasportava pellame. Attualmente non si dispongono di altre informazioni. Le autorità competenti nei prossimi giorni chiariranno in via definitiva le cause del tamponamento. Seguiranno degli aggiornamenti sulla vicenda.