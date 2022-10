Terremoto di magnitudo 4.4 a Catanzaro. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche a Soverato, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia e in gran parte della Calabria. Molti abitanti del centro storico di Catanzaro si sono riversati per strada

Terremoto a Catanzaro, le reazioni

Sono diverse le segnalazioni giunte attraverso i social. Il terremoto è stato avvertito in modo distinto in tutta la costa Ionica Catanzarese. «Terremoto molto forte a catanzaro sentito molto qui in zona lido Terremoto molto forte a catanzaro sentito molto qui in zona lido», scrive un utente su twitter. «È durato almeno 4 secondi», commenta un altro.