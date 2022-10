Fiume Sarno, ora l’aria è irrespirabile: centinaia di segnalazioni

“La comunità residente di Sarno sta lanciando in queste ore un serio allarme sulle sempre più difficili condizioni di vivibilità a causa dei continui miasmi provenienti dal fiume, causati dai continui sversamenti abusivi di sostanze chimiche nocive per l’ambiente e per le persone. Centinaia di segnalazioni per l’aria oramai resa irrespirabile arrivano da diversi quartieri del comune del Salernitano, dove i cittadini iniziano a manifestare anche sintomi preoccupanti come vomito e giramenti di testa”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“Ho chiesto per l’ennesima volta l’intervento urgente dell’ARPAC per verificare quanto denunciato dei residenti e se ci sono pericoli per la salute della comunità locale. Accanto a controlli più serrati servono però misure severe nei confronti di chi continua ad avvelenare il fiume sversando sostanze tossiche nonostante le denunce e le sanzioni amministrative ricevute. Non è tollerabile che dietro il ricatto occupazionale si metta a repentaglio la salute pubblica”.