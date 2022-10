Figuraccia tennis a Napoli: campi rovinati, rinviate le partite

I campi di cemento allestiti al Tennis Club Napoli per il torneo Atp 250 al via oggi con le qualificazioni sono danneggiati dalla pioggia di giovedì e i giudici hanno quindi deciso che non è possibile usarli. Al Tc Napoli i campi sono in terra rossa e nell’ultima settimana sono finiti trasformati in cemento. I giocatori delle qualificazioni di oggi sono quindi mandati al Tennis Club Pozzuoli per giocare i match. Il circolo si metterà ora subito al lavoro, si apprende, per ospitare il tabellone principale del torneo al via lunedì.

“Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi” da una azienda leader del settore nel mondo, “quindi per cause indipendenti dall’organizzazione”, il torneo NAPOLI Cup è rinviato. Una decisione inevitabile quella presa dagli organizzatori, visto che i primi incontri di qualificazione erano stati rinviati per le condizioni dei campi da gioco resi impraticabili dal maltempo dei giorni precedenti. Sui campi si sono infatti formati dei ‘bozzi’ che ovviamente hanno costretto a prendere la decisione dello spostamento.

Alla fine, la decisione del rinvio “degli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi, domani, sabato e domenica- continua la nota degli organizzatori- onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi. Per tale motivo, gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli. Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale. I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale. Ci scusiamo per il disagio”. Con tutta probabilità i match saranno spostati al Tc di Pozzuoli-Monterusciello.