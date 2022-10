Fiamme all’ospedale di Scafati: pazienti evacuati nella notte

Terrore e ansia questa notte a Scafati per un incendio sviluppatosi all’interno dell’ospedale “Mauro Scarlato”. Sul posto immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Salerno con le squadre di Sarno, Nocera e Mercato San Severino con il supporto dalla sede centrale di un autobotte una autoscala ed il carro aria. Il rogo, così come appurato dai caschi rossi, si era sviluppato al terzo piano. I vigili del fuoco, dopo aver evacuato diversi pazienti, hanno domato l’incendio in poco tempo e messo in sicurezza l’area. Al momento il personale sta effettuando il recupero dei beni che non sono stati coinvolti dall’incendio.

A lavoro per ore i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, Sarno e Mercato San Severino intervenuti sul posto. Sono stati evacuati diversi degenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza dello stabile.