Trovato a Castel Volturno (Caserta) il primo caso positivo alla Febbre del Nilo, malattia provocata dal virus West Nile, trasmesso mediante la puntura di un insetto vettore, la comune zanzara. La malattia colpisce anche l’uomo, spesso senza alcun sintomo, ma in molti casi, con una sintomatologia che varia da una semplice febbre ad una grave meningite. A Castel Volturno è rinvenuto su un cavallo deceduto con sintomatologia neurologica: gli organi e l’encefalo dell’animale sono inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici (Napoli), al laboratorio di Malattie Esotiche e trasmesse da Insetti Vettori, e sono risultati positivi al virus. I risultati sono successivamente confermati dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche degli animali di Teramo.

A seguito della conferma della positivita’ nell’equide, è immediatamente attivata l’Unita’ di Crisi della Regione Campania e si e’ provveduto ad allertare tutti gli attori della sanita’ pubblica regionale e nazionale per i successivi adempimenti e per mettere in condizioni di sicurezza il territorio. “Non avevamo in Campania casi di questa malattia – spiega il Direttore Generale dell’IZS del Mezzogiorno, Antonio Limone – Abbiamo attivato tutti i meccanismi di isolamento e contenimento della malattia. Stanno partendo operazioni di prelievo per accertare eventuali altre positivita’ su equidi, pollame e zanzare presenti in zona e sulle persone coinvolte nel focolaio e un’azione di disinfestazione per le zanzare. In questa maniera impediremo la diffusione di questa malattia che in Italia ha causato gia’ 28 decessi e 551 infetti. Siamo in allerta, la rete di epidemiosorveglianza attivata tendera’ a contenere il focolaio in modo da impedirne la diffusione”.