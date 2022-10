Fanno il vino in casa, famiglia intossicata ​dalle esalazioni

Un’intera famiglia intossicata dalle esalazioni sprigionate dall’uva in fermentazione. Tre le persone che sono state salvate appena in tempo. Per loro si è reso necessario il trasporto in ospedale. E’ accaduto ad Avella. A lanciare l’allarme uno dei tre. Tutti avevano perso i sensi dopo essersi recati nella cantina dove si stavano facendo in casa il vino. Sono stati i vigili del fuoco a salvarli, dopo la telefonata di uno dei tre malcapitati che è riuscito a riprendersi. Quindi l’arrivo sul posto dei caschi rossi e dei sanitari del 118.

Non è la prima volta che accade un fatto simile. Sempre in Irpinia, nei mesi scorsi, la preparazione del vino fatta in maniera artigianale aveva provocato qualcosa di simile. In quel caso a chiamare i soccorsi fu un ragazzo della famiglia che riuscì a riprendersi salvando tutti.