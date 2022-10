Per le famiglie arriva un bonus di €1000 molto ricco e molto facile. Vediamo come poter usufruire del bonus e vediamo perché in particolare questo di €1000 è particolarmente importante. Come sappiamo oggi le famiglie hanno grandi difficoltà ad andare avanti. Proprio a causa della fortissima inflazione, infatti, tante famiglie non stanno riuscendo a pagare le spese delle bollette ma anche le altre spese della vita di tutti i giorni.

Un bonus da ben 1000 euro

Proprio per questo le famiglie sono sempre alla ricerca di bonus e di aiuti per poter andare avanti. Questo è assolutamente normale e chi polemizza con la logica dei bonus e degli aiuti sociali semplicemente non si è reso conto della gravità della situazione economica di troppe famiglie italiane. Il problema è che oggi le famiglie con i figli a carico hanno a disposizione soltanto l’assegno unico universale. E’ vero che l’assegno unico universale dall’anno prossimo sarà aumentato addirittura del 50% secondo quanto promesso da Giorgia Meloni, ma comunque sia si tratta di un aiuto molto limitato. Quindi poter sommare €1000 di bonus al pagamento dell’assegno unico universale è sicuramente qualche cosa di molto ricco e molto vantaggioso.

Riservato alle famiglie con figli

Questo bonus da €1000 può essere ricevuto dalle famiglie per essere speso proprio nei servizi di baby parking. Infatti il baby parking può essere un aiuto molto forte per i bambini e per le famiglie con i figli piccoli. Quindi il comune di Cuneo a tutte le famiglie che hanno i figli tra i 3 mesi e i 5 anni eroga proprio questi soldi per poter pagare i servizi di baby parking privati ma convenzionati con il comune. L’ISEE deve essere entro i 20.000 euro. Questa è l’ennesima dimostrazione di come oggi gli aiuti sociali più forti per le famiglie vengono erogati proprio dai comuni italiani.

Ma tanti altri aiuti simili si possono ora richiedere

Infatti non si contano i comuni italiani che stanno erogando bonus per le bollette oppure per i figli a carico. Ma sono anche tantissimi i comuni che stanno erogando i bonus per la spesa del supermercato. Quindi proprio in questo momento in cui bonus nazionali scarseggiano e si attende con ansia la novità del Governo Meloni, proprio i bonus locali arrivano ad essere più interessanti per le famiglie. Ma comunque è proprio dal governo Meloni che sono attese le risposte più importanti. Infatti l’emergenza dell’inflazione e dell’energia è troppo grave e senza interventi forti sono proprio le famiglie con figli a rischiare di più.

fonte ilovetrading.it