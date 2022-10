Arriva una pioggia di bonus sulle famiglie italiane e davvero il bisogno di aiuti c’è. Come sappiamo il governo di destra cancellerà il reddito di cittadinanza, ma arrivano tanti aiuti proprio in sostegno delle famiglie italiane. Un italiano su 4 non ce la fa ad arrivare alla fine del mese e questo dimostra come di bonus ci sia davvero bisogno e dimostra anche che le polemiche contro questi aiuti siano destituite di fondamento.

Bonus novembre

Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà con la spesa di tutti i giorni e con mutui e bollette.

La tensione sociale è altissima e così il governo prova a dare aiuti che possano mitigare la sofferenza delle famiglie. Innanzitutto a novembre arriva il famoso bonus da 150 euro. Già quasi tutti lo hanno richiesto ed i primissimi a riceverlo saranno i pensionati. Poi toccherà ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e poi ai lavoratori dipendenti. Ma se non si rientra nelle fasce di reddito previste dalla legge ecco che sarà richiesto indietro. Ma poi si passa subito al bonus di dicembre e ai bonus scuola e ragazzi. Vediamoli tutti.

Bonus Dicembre: bella sorpresa da Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha annunciato un bonus dicembre contro la dura stangata delle bollette. Sarà qualcosa di aggiuntivo riguardo al bonus bollette che pure desidera modificare. Infatti il bonus bollette dovrebbe perdere il requisito dell’ISEE ed assumere quello del reddito. In sostanza se oggi il bonus sociale sulle bollette lo possono avere solo le famiglie con ISEE entro i 12.000 euro e poche altre categorie, con la riforma del governo Meloni lo potranno avere tutte le famiglie al di sotto di un certo reddito. La stima del governo è che così molte più famiglie potranno riceverlo. Ma come dicevamo un bonus extra sempre da 150 euro sarà previsto proprio per dicembre e proprio per le bollette. Nono sono ancora chiare le modalità di richiesta ma molti sostengono che saranno analoghe a quelle del bonus di novembre.

Bonus scuola e figli

Ma per le famiglie con i figli ci sono varie novità positive: innanzitutto in tante regioni sono ancora richiedibili i ricchi bonus scuola ma tante famiglie non li hanno ancora chiesti. Le regioni comunicano che tante famiglie ancora non hanno fatto richiesta ma bisogna sbrigarsi andando sui siti regionali. Ma dall’anno prossimo l’assegno unico sarà anche aumentato del 50% e quindi per le famiglie con i figli arriverà un aiuto decisamente più forte e corposo.

fonte ilovetrading.it