Fa domanda per diventare bidella nel 1985, assunta 37 anni dopo

Ha aspettato quella chiamata per 37 anni. Marcella Primiceri, una 58enne di Mesagne in provincia di Brindisi, ha realizzato il suo sogno di lavorare come collaboratrice scolastica, dopo aver abbandonato la sua terra circa 9 anni fa per cercare fortuna in Germania. Dal settembre di quest’anno lavora presso l’istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi. Quasi non ricordava di essersi candidata per quel posto nel 1985 al Ministero dell’Istruzione. Lo racconta Fanpage.

La chiamata inaspettata

La vita di Marcella trascorreva tranquilla a Lippstadt, quando nel marzo di quest’anno alcune amiche di sua sorella l’hanno contattata per dirle che una persona voleva parlare “con urgenza” con lei.

Quando mi ha chiamato mi ha riferito che ero nella graduatoria Ata (il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali – n.d.r.). come collaboratrice scolastica. All’inizio credevo mi stesse prendendo in giro ma poi mi ha messo in contatto con il sindacato

Marcella dopo tutti quegli anni, quasi non ricordava di essersi candidata per quel ruolo dato che non aveva mai rinnovato la richiesta. Una volta accertatasi che era tutto vero, ha fatto di corsa i bagagli per ritornare a Mesagne, la sua città natale dalla quale non si sarebbe mai voluta allontanare e dove vivono sua madre, due sorelle e il figlio più giovane.

“La Germania ti offre tante opportunità ma la qualità della vita non è la stessa. Mi è mancato soprattutto il calore della gente”, ha confessato la donna a Fanpage.it