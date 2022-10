Ancora problemi nella gestione delle Asl del napoletano, dove l’esasperazione per i continui disagi ha causato una brutta lite tra cittadini. Al centro del fatto di cronaca questa volta l’Asl di Torre Annunziata dove circa 300 persone si trovavano in fila per la scelta del medico di base, procedura che non sempre si riesce a effettuare online. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI STRISCIA LA NOTIZIA.

Cosa è successo all’Asl di Torre Annunziata

Fin dalle prime ore del mattino i cittadini sono costretti a mettersi in fila per chiedere l’esenzione del ticket. Tra questi, come prevedibile, molti sono anziani, che il più delle volte vengono rimbalzati da un ufficio all’altro.

Un disagio pressoché costante: facile quindi che il nervosismo latente faccia degenerare anche un semplice e banale battibecco. Ed è quanto accaduto l’Asl di Torre Annunziata, dove è scoppiata una lite che è quasi degenerata in una rissa, non fosse stato per l’intervento delle forze dell’ordine.

“Qui è un inferno qualcuno faccia qualcosa e anche presto”, dicono alcuni; ma c’è chi fa anche delle dichiarazioni più forti sostenendo “sarebbe il caso che le forze dell’ordine indagassero anche visto che all’esterno della struttura c’è chi per prenotare un turno prende dei soldi”. Affermazioni gravi che se confermate potrebbero aprire a una pista investigativa.

Disagi che aveva raccontato anche Striscia, Luca Abete aveva dato voce a questa situazione insostenibile, che non è nuova ma persiste già da parecchi anni.