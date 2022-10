L’evento si terrà il prossimo 31 ottobre. Una passeggiata tra l’arte, la storia e la natura. Il comune di Ercolano risponde presente. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Un’iniziativa atta a promuovere delle passeggiate tra le città che hanno un forte impatto storico, artistico e culturale. Anche Ercolano ha aderito a questa manifestazione, la città infatti è nota a tutto il mondo, per i suoi scavi archeologici.

Quella di lunedì 31 ottobre si tratta della diciannovesima Giornata Nazionale del trekking urbano, un sport che accompagna tutte le fasce d’età, poiché viene svolto in maniera amatoriale.

Il percorso ha una durata di 3 ore, il titolo scelto quest’anno è “che spettacolo di trekking”. La partenza è fissata in mattinata alle 11:00, al Parco Inferiore di Villa Favorita, tra i caratteristici viali alberati che conducono alla Casina dei Monaci. Una location molto suggestiva dalla quale si può ammirare tutta la bellezza del Golfo di Napoli.

Si procederà per il Molo Borbonico fino a percorrere il tratto stradale che funge da collegamento tra il litorale e Via Marittima. I partecipanti potranno ammirare la maestosità del palazzo Arcucci, che fu la sede del distaccamento della guarnigione del fortino borbonico del Granatello, in seguito fu adibito anche a carcere.

Si prosegue poi alla volta di Villa Maiuri, a metà tra lo stile tardo neoclassico e lo stile liberty. Il percorso si conclude in Villa Campolieto, passeggiando lungo il tratto di strada denominato Miglio d’Oro.