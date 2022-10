No, la pandemia non è ancora finita. Lo spiega Ema attraverso il responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia europea dei medicinali, Marco Cavaleri: «Nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata di casi Covid legata a nuove sottovarianti di Omicron». Le nuove sottovarianti che preoccupano sono BQ1 e BQ1.1 (meglio nota come Cerberus).

«La scorsa settimana la variante di Omicron BQ1 è identificata in almeno 5 Paesi in Europa e l’Ecdc prevede che questa e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all’inizio di dicembre – ha spiegato Cavaleri -. Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti BA4 e BA5, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalla vaccinazione, dall’aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili», ha spiegato.

Vaccini ai bambini, Ema: decisione spetta ai singoli Paesi

«L’Ema raccomanda di vaccinare principalmente i bambini piccoli con malattie di base per proteggerli dal ricovero e dalla morte ma la decisione spetta agli Stati membri dell’Ue», ha detto Cavaleri.

Verso ok a vaccini adattati Sanofi e Hipra a novembre

A novembre potrebbe arrivare l’ok a due vaccini adattati: «Le revisioni dell’Ema sono ancora in corso per due vaccini adattati contro il Covid: per il vaccino Sanofi la possibile conclusione è prevista a novembre e per il vaccino Hipra nelle prossime settimane».

Cerberus al 7% in Italia (e può raddoppiare)

Sono trascorsi poco più di 20 giorni da quando è stata segnalata per la prima volta e già la nuova arrivata della famiglia Omicron, la sottovariante BQ.1.1 nota come “Cerberus”, ha cominciato a guadagnare posizioni. Attualmente è la responsabile del 35% dei casi di Covid-19 in Francia e all’incirca il 7% in Gran Bretagna, Germania, Danimarca e in Italia. Mentre la curva di casi e ricoveri ha raggiunto il picco e comincia a scendere, molti esperti – come ha spiegato Ema – vedono nella BQ.1.1 il probabile motore di una nuova ondata che potrebbe partire in Europa a novembre.