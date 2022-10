Eav e Circumvesuviana: altra giornata di sciopero

Lunedì prossimo «torneremo a scioperare» annunciano i rappresentanti del sindacato Orsa definendo quattro ore di sciopero in Eav, «lo faremo per far valere i nostri diritti contro delle aziende che non rispettano i diritti dei lavoratori, lo faremo in tanti, praticamente tutte le categorie, dagli addetti alle pulizie ai funzionari aziendali, passando per il personale delle stazioni, fermate, deviatori, passaggi a livello, operai delle manutenzioni, capitreno, macchinisti».



Il comunicato dell’Orsa, sindacato interno ad Eav è chiarissimo sulla prossima astensione al lavoro: «Il periodo storico che stiamo vivendo è assai difficile e, la politica e le istituzioni sono “distratte” dai tanti problemi del vivere quotidiano, così assistiamo ad un aumento esponenziale di metodi aggressivi nella gestione del personale da parte di moltissime aziende che, approfittando del momento, provano a schiacciare i lavoratori, non rispettandone i più elementari diritti sanciti dalle leggi, dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali». Una chiamata a raccolta dunque per il 10 ottobre con la quale i rappresentanti Orsa chiederanno «a tutti di appoggiare la nostra battaglia perché i dirigenti delle aziende capiscano che il rispetto dei diritti dei Cittadini e dei Lavoratori sono inviolabili». L’astensione è fissata per lunedì dalle ore 9 alle ore 13.