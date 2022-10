Il sushi artigianale di Eat Happy finalmente a Sant’Anastasia con un nuovissimo corner all’interno del supermercato Dodecà.

Eat Happy, dopo aver conquistato i cuori di tutti i sushi lover a Marigliano e Castello di Cisterna, continua la sua espansione in provincia di Napoli, approdando anche a Sant’Anastasia!

Eat Happy, che conta in Italia oltre 50 punti vendita da Nord a Sud, si caratterizza per la grande varietà di sushi fresco, preparato a mano da esperti sushi chef, i quali ogni giorno lavorano materie prime di altissima qualità per offrire un sorprendente viaggio culinario alla scoperta dei sapori del Giappone e non solo!

Per i veri amanti del sushi ma non solo: i nostri chef Eat Happy preparano ogni giorno le deliziose pokè bowls, perfette per un pasto sfizioso ma leggero; i tipici dolci giapponesi Mochi, in diversi gusti tutti estivi e tante altre specialità tipiche della cucina asiatica, come i gyoza, gli inconfondibili ravioli giapponesi; e gli spiedini di pollo Yakitori, oltre alle diverse salse da abbinare: dalla più classica salsa di soia, alla più particolare salsa di sesamo.

Eat Happy pensa davvero a tutti: che sia per una pausa pranzo, una cena romantica o un sushi party con amici, nel corner Eat Happy troverai sempre la box di sushi adatta al tuo bisogno. Sarà sufficiente prenotarla ad uno dei sushi chef che troverai nel corner e te la farà trovare pronta il giorno che desideri.

Corri al supermercato Dodecà di Sant’Anastasia, all’interno del C.C. Le Aquile in Via Provinciale Pomigliano 123 e scopri la felicità di assaporare il delizioso sushi di Eat Happy!