Un terribile incidente automobilistico a Maddaloni, in via Forche Caudine, si è registrato ieri

mattina. Due Fiat 500, una di colore nero e l’altra bianca, sono rimaste coinvolte nel sinistro stradale. In particolare, la seconda vettura si è ribaltata su sé stessa. L’episodio è accaduto all’alba, poco dopo le 4, all’altezza del distributore di benzina adiacente ad un fastfood. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione: non è chiaro se le due auto si siano

scontrate tra loro o se l’una nel tentativo di schivare l’altra si sia capovolta. Sul posto sono

accorse tre ambulanze per trasportare i feriti – si parla di quattro giovani – negli ospedali vicini dei quali sembra le condizioni di salute sono gravi ma non in pericolo di vita.

Il tratto di strada nel quale è avvenuto l’incidente è stato messo in sicurezza e poi bloccato dai carabinieri per permettere le operazioni di soccorso. Solo poche ore prima un altro

sinistro si è verificato sulla ex 265, nel territorio di Maddaloni. Tre le auto che, procedendo in direzione Marcianise, si sono tamponate a vicenda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Calatina per i rilievi del caso.