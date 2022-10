Negano i soldi a un parcheggiatore abusivo del Bangladesh che in preda all’ira sale sul tetto della loro auto. Paura in via Morelli e Silvati ad Avellino per due donne, costrette a chiedere l’intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale. I militari hanno dovuto convincere il 40enne del Bangladesh a scendere dal tetto del veicolo. Si era disteso e non aveva intenzione di cambiare idea. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Una volta convinto dagli uomini dell’Arma, il 40enne è stato condotto in caserma per i provvedimenti consequenziali.

Ennesimo gesto inconsulto e minaccioso, dunque, di un parcheggiatore abusivo. Questo del tutto non scontato, quasi fuori logica e che ha inevitabilmente portato all’azione delle forze dell’ordine.