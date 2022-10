Studio, talento e tenacia, uniti tra loro danno sempre ottimi risultati. Questi gli ingredienti che hanno portato la diciassettenne attrice Dominique Donnarumma ad interpretare il ruolo da protagonista nel film “Piano piano” diretto da Nicola Prosatore. Tra i suoi lavori precedenti ricordiamo: “Il Commissario Ricciardi”, “Generazione 56K” e la partecipazione nel film “Il Peso Esatto Del Vuoto”. Dopo aver preso parte alla presentazione del film “Piano piano” alla 76esima edizione del Locarno Film Festival, Dominique Donnarumma sarà presente il prossimo 22 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, dove il film diretto da Nicola Prosatore sarà presentato nella sezione parallela “Alice nella Città”.

La pellicola

Nel film Dominique interpreta Anna, una ragazzina di tredici anni che osserva il mondo che le sta attorno e che la spingerà a compiere il passo che separa l’infanzia dal futuro.

«Il mio ruolo è quello di una ragazzina di 13 anni, che vive in un quartiere di Napoli, soltanto con sua madre, con tanta voglia di crescere e scoprire il mondo degli adulti. L’esperienza di partecipare come protagonista in questo lavoro mi ha fatto amare ancor di più questo mestiere. Porterò ogni singolo momento ed ogni persona nel mio cuore. D’altronde mi ha permesso di lavorare con attori che stimo, tra cui Antonia Truppo, che per me è stato un pilastro fondamentale. Stessa cosa vale anche per il regista, con cui ho lavorato in sintonia perché fin da subito mi ha fatto sentire a mio agio. Ringrazierò sempre Nicola Prosatore per aver creduto in me».

Dominique Donnarumma, 17 anni di Gragnano (Napoli), dal 2010 frequenta la scuola “Laborart Centro Cinema, Teatro, Danza” di Gragnano (di Imma Cuomo e Rosaria Cannavale), dove ha raggiunto il livello avanzato di conoscenze nella danza classica, moderna e contemporanea e ha frequentato corsi di dizione, di movimento scenico, di teatro e cinematografia permettendole di prendere parte – grazie all’Agenzia PM5 Talent di Peppe Mastrocinque ad alcuni film e serie televisive.

Il curriculum

Nel 2018 ha interpretato un piccolo ruolo nel film “In Punta di Piedi” diretto da Alessandro D’Alatri, mentre l’anno seguente ha preso parte come attrice di ruolo interpretando il personaggio di Benedetta Maione nella prima e seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi 1 e 2”. Sempre nel 2019 ha interpretato un ruolo nel cortometraggio “La Musica è Finita” di Vincenzo Pirozzi. Nell’anno 2020 ha vestito il ruolo di Gaia nella serie televisiva di Netflix “Generazione 56K” con la collaborazione dei The Jackal della regia di Francesco Ebbasta ed Alessio Maria Federici.

Nel 2021 torna ad essere diretta da Vincenzo Pirozzi, questa volta per il film “Il Peso Esatto Del Vuoto” con Cristina Donadio, in cui Dominique interpreta Carla. Sempre nello stesso anno viene scelta come posatrice dal fotografo Luciano Romano per interpretare Sant’Agata nella mostra di arte contemporanea “Ex Novo”, oltre ad essere scelta come protagonista di “Piano Piano” diretto da Nicola Prosatore.