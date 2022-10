“Abbiamo avuto segnalazioni nei giorni scorsi su file assurde all’ospedale Cardarelli per le prenotazioni. Ne abbiamo parlato con il direttore generale che deve risolvere questo problema in dieci giorni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook. “E’ intollerabile – ha aggiunto – che una persona anziana aspetti due ore per pagare il ticket o fare prenotazioni, vi prego di segnalare ai miei uffici le disfunzioni tipo quella”. “Sulla sanità – ha aggiunto De Luca – le notizie buone arrivano dalla Asl Napoli 3 che afferma che dalla prossima settimana saranno aperti da lunedì a sabato 30 centri di prelievo pubblici”.

“Noi ringraziamo i laboratori privati che lavorano con un tetto di spesa deciso a livello nazionale e non dalla Regione ma sappiamo che si arriva a un certo punto prima della fine del mese che chiudono alcuni lab. Questo non si può accettare e i cittadini sappiano che saranno aperti lavoratori in strutture pubbliche.

Quindi non ci sarà problema su prescrizioni dei medici di famiglia. Abbiamo anche avanzamenti tecnologici nelle strutture pubbliche e ci si potrà prenotare da casa con spid o tessera sanitaria”. De Luca ha commentato positivamente l’apertura della facoltà di medicina a Scampia da parte dell’università Federico II, ma “abbiamo una situazione anomala – ha detto – perché ci sono anche ambulatori per i cittadini ma sono agli ultimi piani. Un’anomalia non funzionale ma non ci sono alterative, perché le aule inferiori sono per la didattica e per aule per studenti. Ma intanto abbiamo nuovi laboratori a Scampia”.