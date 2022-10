Si tratta di un sussidio che l’Inps eroga solo ad una determinata platea di beneficiari. Chi può riceverlo e a quali tassative condizioni . Il tutto avviene tramite un’apposita graduatoria che si aggiorna periodicamente in base alle domande presentate nel corso del tempo. Ecco tutti i dettagli. La cura delle esigenze dei cittadini è tra i principali compiti dell’Inps, soprattutto coloro che vivono quotidianamente delle situazioni di difficoltà. Tra questi figurano senz’altro le persone con patologie che richiedono cure di lungo periodo oltre che di ricoveri e assistenza sanitaria.

Per cercare di rendere meno gravosa la situazione almeno da un punto di vista economico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha indetto il bando di concorso Long Term Care 2022. In pratica si tratta del riconoscimento a copertura dei costi che le famiglie di queste persone si ritrovano a sostenere.

Inps: in quali casi eroga il contributo da 1.800 euro al mese per 36 mesi

Possono presentare la richiesta i dipendenti e pensionati iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e al Fondo Gestione exIPOST. Spazio anche per i coniugi e parenti di primo grado anche non conviventi, gli uniti civilmente e conviventi (ex L.676/2016), minori orfani, figli minori ed equiparati.

Andando nel dettaglio il concorso Long Term Care 2022 prevede l’erogazione di oltre 1.200 contributi in favore dei coloro che sono affetti da patologie che richiedono cure costanti. Un esempio in tal senso è il ricovero di lungo periodo presso Residenze Sanitarie Assistenziali.

L’importo destinato al singolo nucleo familiare è di 1.800 euro al mese per 36 mesi ed è riconosciuto dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025. L’Inps di fatto provvede a dispensare l’ammortizzatore sociale sulla base della fattura della struttura di ricovero, intestata al beneficiario. Deve riportare l’indicazione della struttura oltre che la Partita Iva e il Codice Fiscale.

L’intera documentazione dovrà essere allegata mensilmente dal responsabile del programma entro il 5 del mese successivo a quello del ricovero. In seguito alla pubblicazione della graduatoria di maggio, i diretti interessati potranno presentare nuove domande fino alle 12:00 del 31 gennaio 2025.

La graduatoria nei limiti dei posti disponibili si aggiorna con cadenza mensile per l’esattezza la terzo giorno lavorativo. Ricomprende le domande presentate nel secondo mese successivo. Per verificare gli aggiornamenti non resta che accedere al sito dell’Inps nella sezione Bandi HCP e LCT.

