Dal Foggiano all’Irpinia per smaltire rifiuti illecitamente. Una 34enne e un 38enne della provincia di Foggia sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina. I due sono stati sorpresi all’interno di un complesso industriale in disuso nel territorio del comune di San Martino, mentre erano intenti a scaricare da un autoarticolato delle ecoballe di rifiuti secchi contenente materiale di risulta. L’autoarticolato è sottoposto a sequestro e la coppia deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

All’esito degli accertamenti svolti, l’autoarticolato veniva sottoposto a sequestro e la coppia deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Vale la pena ricordare che l’autoarticolato ha un valore superiore ai centomila euro. Per i due untori non c’è l’arresto, ma, forse, per determinate persone ha più valore che un danno economico piuttosto qualche tempo in carcere.