Il tetto del palazzo storico di piazza Nicola Amodio, nel cuore di Pollena Trocchia, è crollato. La segnalazione è inviata da alcuni cittadini, del Comune alle pendici del Vesuvio, al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, e, a quanto dicono, lo stabile sarebbe acquistato da privati da quasi dieci anni, che però non hanno mai dato avvio ai lavori di ristrutturazione. Per mantenere l’edificio in sicurezza la struttura è circondata da un’impalcatura di tubi innocenti che si poggiano sul marciapiede pubblico, creando quindi ostacolo.

“Una situazione ferma da troppi anni a cui c’è da dare risoluzione, perché lasciare le cose così come sono, dopo il crollo del tetto, significa mettere a rischio l’incolumità dei cittadini. Non si può aspettare che accada una tragedia prima di intervenire in modo definitivo. La riqualificazione di un palazzo storico come quello di piazza Nicola Amodio può essere fonte di economia per tutta Pollena Trocchia, pertanto invitiamo gli uffici competenti ad intervenire per assicurare la sicurezza dei cittadini”, ha detto Borrelli.