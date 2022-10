I carabinieri della compagnia di Ischia hanno svolto un servizio di controllo del territorio nei comuni di Forio e Serrara Fontana, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Denunciato per ricettazione un 46enne di origine marocchine perché sorpreso con una bici elettrica provento di un furto consumato il 26 giugno scorso. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza una 27enne di Barano d’ischia. Era al volante della sua auto nonostante un tasso alcolemico di 2,57 g/l (oltre 0,5 g/l scatta già la sanzione, ndr). Un dominicano del 68, invece, guidava la sua utilitaria nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Sono 18 le multe notificate per violazioni al codice della strada, molte per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. Non è mancata la droga. Diversi i giovani nelle cui tasche sono state trovate bustine di ”erba” o stecchette di hashish. Sono 121 le persone identificate, 67 i veicoli ispezionati.