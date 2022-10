Sanzioni per 11.000 euro, 84 prescrizioni, 6 diffide, 400 chili di alimenti sottoposti a sequestro amministrativo. Sono questi i numeri che descrivono solo l’ultima delle attività di controllo poste in essere dal personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro. Sospensione completa per pizzeria e sospensione di una cucina. I controlli nei ristoranti, volti a garantire la sicurezza degli alimenti e il rispetto delle regole, sono scattati nella serata di giovedì nel quartiere Fuorigrotta.

Un’operazione imponente alla quale hanno preso parte 34 donne e uomini del dipartimento di prevenzione, tra medici veterinari, medici e tecnici della prevenzione. Diciannove gli esercizi controllati tra: 10 ristoranti, 4 pizzerie, 2 pub, 1 gelateria e 2 rosticcerie. Intanto, dopo i controlli dei giorni scorsi, si è rimessa in regola ed ha riaperto a Napoli la storica pizzeria Brandi.