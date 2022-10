Concorsone al Comune di Napoli: le prove dal 24 ottobre – CALENDARIO E AMMESSI

Pubblicato sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it/concorsopubblico2022 l’elenco degli ammessi alle prove scritte preselettive ed il calendario per il reclutamento di n. 762 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli. Gli ammessi sono 79.278 rispettivamente per i seguenti profili: Istruttore Amministrativo (176 posti) ammessi 39262 Istruttore Comunicazione e Informazione ( 5 posti) ammessi 7334 Istruttore Cultura e promozione del territorio (10 posti) ammessi 8806 Istruttore Informatico (36 posti) ammessi 1752 Istruttore tecnico (140 posti) ammessi 5025 Istruttore Contabile (130 posti) ammessi 4920 Maestre (50 posti) Ammessi 1807 Agenti Polizia Locale (215 posti) Ammessi 10372.

Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare dal 24 al 28 OTTOBRE secondo il calendario pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/concorsopubblico2022