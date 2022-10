Concorso Comune di Napoli: l’elenco degli ammessi e le date delle prove

Concorso unico categoria D al Comune di Napoli e Città Metropolitana: pronto l’elenco degli ammessi. Prove fissate dal 31 ottobre al 3 novembre alla Mostra d’Oltremare. Tutte le informazioni sono sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.napoli.it/concorsopubblico2022 . Con l’elenco degli ammessi alle prove scritte preselettive e il calendario per il reclutamento di 577 dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per l’esattezza, gli ammessi sono 36.439 rispettivamente per i seguenti profili:

Assistente Sociale (90 posti) ammessi 1152

Istruttore Direttivo Agronomo ( 8 posti) ammessi 411

Istruttore Direttivo Amministrativo 169 posti (di cui 139 Comune Napoli + 30 Città Metropolitana ) ammessi 16095

Istruttore Direttivo Comunicazione e Informazione (10 posti) ammessi 3900

Istruttore Direttivo Culturale (20 posti) ammessi 3727

Istruttore Direttivo Economico Finanziario – totale posti 70 (di cui 60 Comune + 10 Città metropolitata) ammessi 3325

Istruttore Direttivo Informatico totale 31 posti (di cui 26 Comune + 5 Città Metropolitana) Ammessi 684

Istruttore Direttivo Scolastico (15 posti) Ammessi 2037

Istruttore Direttivo Tecnico totole posti 111 (di cui 86 comune + 25 Città Metropolitana) Ammessi 3637

Istruttore Direttivo Polizia Locale totale posti 53 (di cui 50 Comune + 3 Città Metropolitana) Ammessi 1471