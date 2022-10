Pronto l’elenco degli ammessi al concorso dirigenti al Comune di Napoli. Le prove si terranno dal prossimo 19 al 21 ottobre alla mostra d’oltremare. Pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune di Napoli l’elenco degli ammessi alle prove scritte per il reclutamento di 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune di Napoli. Gli ammessi sono 2.451 rispettivamente per i seguenti profili: 24 posti per dirigente amministrativo, ammessi 1489. Solo due posti per dirigente informatico ammessi 111. Ancora, 24 posti come dirigente tecnico e a provare sarannoi 602. Due posti per dirigente sicurezza e vigilanza, ammessi 119. Un solo posto per dirigente comunicazione, ammessi 68. Due posti come dirigenti area legale, ammessi 62.

Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare nelle seguenti date: il 19 ottobre si terranno le prove per dirigente tecnico e dirigente sicurezza e vigilanza. In data 20 ottobre si terranno le prove per dirigente informatico, dirigente comunicazione e dirigente legale e, infine, il 21 ottobre la prova per dirigente amministrativo.