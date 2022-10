Concerto abusivo di neomelodici per la moglie del boss di camorra: palco smontato e festa annullata

Concerto abusivo cancellato dall’intervento dei carabinieri a Napoli. Nel Rione Luzzatti, zona di edilizia popolare nel quartiere di Poggioreale nata dopo una bonifica, scenario della serie di libri di Elena Ferrante, i militari dell’Arma intorno alle 23 sono intervenuti a piazza Lo Bianco, interrompono l’allestimento di un palco improvvisato per poter fare esibire cantanti in occasione del compleanno di una donna. I carabinieri hanno sgomberato l’area prima che il Concerto potesse iniziare. L’idea era quella di festeggiare con un palco dove si sarebbero esibiti almeno tre neomelodici. Nel cuore del rione Luzzatti, in piazzetta Lo Bianco a Napoli. Dal balcone si sarebbe poi affacciata la festeggiata, ovvero Marianna Giuliano, moglie del boss Michele Mazzarella, e per anni anche lei in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso.

A intervenire sono stati i carabinieri della compagnia Stella, insieme con militari del nucleo investigativo di Napoli. Non solo una festa di compleanno ma anche un modo per imporre la presenza sul territorio. Il clan Mazzarella, del quale Marianna Giuliano e’ organica, e’ tra i piu’ potenti di Napoli. Tra i cantanti che si sarebbero dovuti esibire c’era Gaetano Carluccio, alias Alessio, che si e’ anche esibito in una scena di Gomorra nella quale cantava proprio per la compagna del boss della fiction Genny Savastano.