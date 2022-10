In via Poerio, angolo corso Garibaldi, un uomo è trovato in possesso di 6 involucri contenenti circa 0,8 grammi di cocaina, un cellulare e 1645 euro. Non solo. I poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione in vico Santa Maria a Cancello, dove hanno rinvenuto 34 panetti di hashish per circa 3,3 chili, 2 pezzi della stessa sostanza del peso di circa 12,3 grammi, altri 4 involucri con circa 2,6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 3 telefoni cellulari, 174 cartucce di vario calibro, 3 pistole, di cui una priva di matricola, un’altra mitragliatrice e la terza munita di silenziatore con 4 cartucce.

Il 56enne, algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è finito arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine con relativo munizionamento, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.