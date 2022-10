Clan Batti, arrivano sconti di pena in appello per il clan di San Giuseppe Vesuviano – TUTTE LE CONDANNE

Giunto a conclusione il processo che vedeva sul banco degli imputati la Famiglia Batti, con la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. Forte riduzione di pena per il capo indiscusso del sodalizio, Alfredo Batti (difeso dagli avvocati Antonio Del Vecchio e Gennaro De Gennaro) ovvero quello che veniva considerato il capo carismatico del sodalizio criminoso e colui che era “l’attore principale” del processo che ha riportato una condanna di anni 15 con una riduzione di 5 anni rispetto al primo grado quale capo promotore è coinvolto quale mandante di un’operazione di importazione di 40 kg dall’Olanda.

Gli altri

Altra forte riduzione di pena per Mario Nunzio Fabbrocini che era considerato il factotum del capo e che aveva collaborato attivamente con la giustizia in sede di indagini e che riportato una condanna di anni 4 e mesi 1. Premiata la sua collaborazione sebbene fosse tra i più gravati per le contestazioni. Riduzione di pena anche per Sorrentino Cristian, nipote di Rosario Giugliano (assistito dagli avvocati Annunziata e Marino) e Guastafierro Vincenzo ( avvocato Usiello) che hanno riportato rispettivamente una condanna di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed anni 5 per il loro concorso nell’ importazione dei 40 Kg di droga. Non sfuggono alle condanne altri fratelli Batti ovvero Cristian (assistito dall’avvocato Perfetto) e Giuseppina(difesa dall’avvocato Gambale) dove il primo riporta una condanna di anni 8 e la seconda ad anni 6 e mesi 8.

Stessa pena anche per il figlio Ambrosio Salvatore. Va peggio per Campanile Ferdinando anni 8 mesi 11 e giorni 10 di reclusione e per Chirico Giovanni con una pena di anni 7 e mesi 1 di reclusione. Conferma per Buono Gaetano. La posizione di Batti Luigi (difeso dall’avvocato Tomeo)altra figura apicale del sodalizio è stata stralciata, atteso che l’imputato risultava impedito per ragioni di salute e la cui posizione verrà definita la prossima settimana.

Le pene riportate dagli imputati:

Ambrosio Salvatore: anni 6 mesi 8 giorni 20 di reclusione

Auriemma Angelo: anni 7 giorni 10 di reclusione

Batti Alan Cristian: anni 8

Alfredo Batti: anni 15

Batti Giuseppina: anni 6 mesi 8 giorni 10

Boccia Tommaso Gabriele: anni 4 mesi 6 giorni 20 e 22.000 euro di multa

Carbone Davide: anni 6 mesi 11 giorni 10

Chirico Giovanni: anni 7 mesi 1

Cutolo Mario: anni 1 mesi 4 e 2.200 euro di multa

Fabbrocini Mario Nunzio: anni 4 mesi 1 giorni 10

Guastafierro Vincenzo: anni 5 e 20.000 euro di multa

Izzo Gennaro: anni 4 e 20.000 euro di multa

Sorrentino christian: anni 5 mesi 8 giorni 20 e20.666 euro di multa

Tufano Michele: anni 7 mesi 8

Paola: anni 4 e 30.000 euro di multa previa concessione delle attenuanti generiche in equivalenza alla contestata aggravante