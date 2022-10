Problemi alla linea elettrica: stop oggi ai treni lungo una tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra l’altro le linee vesuviane, che fa sapere come ”per cause dipendenti dall’Enel (mancanza tensione) lungo la tratta Barra- Sant’Anastasia è momentaneamente interrotta alla circolazione ferroviaria”. Sempre Eav ha fatto sapere che per andare incontro alle esigenze degli utenti, ”è stato istituito il servizio di bus sostitutivi”. In serata, poi, l’emergenza è rientrata come comunicato dallo stesso gestore.

“Nessun problema sulle linee di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in Italia. I tecnici dell’azienda elettrica sono intervenuti, infatti, per interrompere l’erogazione di energia elettrica su richiesta del cliente a causa di problemi sui suoi impianti”. E’ quanto precisa, in una nota, l’Enel in merito allo stop di alcune corse della Circum. “Una volta che il cliente ha effettuato la riparazione sui propri apparati, i tecnici di E-Distribuzione sono nuovamente intervenuti per riattivare l’erogazione di energia elettrica”, conclude la nota.