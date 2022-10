Un branco di cinghiali ha seminato il panico tra i bambini della scuola materna di Bussi, paese nell’entroterra di Pescara. Ferita una maestra che ha difeso i piccolo alunni dalle cariche del capobranco che aveva sfondato una vetrata al piano terra dell’edificio, abbattendo poi anche un pannello. La famiglia di cinghiali, quattro esemplari, ha prima aperto un varco con le zanne nella recinzione del giardino della scuola, poi il più pesante di essi è riuscito a entrare nell’aula dove si trovavano 15 bambini e le maestre: una di loro, mentre si scatenava il panico, si è messa tra gli alunni e l’animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio.

Il personale della scuola è subito intervenuto per mettere in sicurezza i piccoli alunni, dai 3 ai 6 anni, tutti radunati in un’aula, spaventatissimi. Sono intervenuti i carabinieri. Della vicenda si sta occupando il sindaco Salvatore Lagatta in prima persona per rassicurare i bambini, poi riaffidati alle mamme. La scuola è stata chiusa e le lezioni riprenderanno lunedì. Anche la Prefettura di Pescara è stata allertata.