Il festival del cioccolato artigianale anche quest’anno ritorna a Pompei. Vediamo insieme quanto questo prodotto faccia bene alla nostra salute.

Come ogni anno a Pompei, ritorna la sagra più famosa del cioccolato artigianale. Il festival Choco Italia, si terrà dal 28 ottobre fino al 1 novembre. In una location unica e spettacolare come quella della città mariana, resa celebre per i suoi scavi archeologici e per il santuario della Madonna del Santo Rosario.

Lo scopo principale è quello di avvicinare le persone alla materia prima nonché il cacao. Cullarle in tutto il processo produttivo e fargli scoprire l’apporto nutritivo e nutrizionale che il cioccolato ha nel nostro fabbisogno quotidiano. Un prodotto molto sottovalutato ma che in realtà ha molteplici proprietà benefiche.

Aiuta la pigmentazione, favorisce il regolare transito intestinale, ha un’elevata quantità di minerali ed è un ottimo antiossidante.

La Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Artigianale Itinerante dove i Maestri del Cioccolato accolgono i piccoli alunni delle Scuole illustrando il processo produttivo che permette di trasformare la fava di cacao in puro cioccolato, così come le origini le proprietà nutritive e le caratteristiche del cacao, le diverse varietà, la geografia delle piantagioni, l’utilizzo del cacao nella dieta mediterranea e i suoi benefici per l’organismo.

L’intenzione da parte degli espositori è presentare il miglior cioccolato artigianale. Veranno esposte le creazioni dei Maestri Cioccolattieri, i dolci e le specialità italiane che si possono realizzare con il cioccolato. Come le praline, cremini e torroni artigianali e far scoprire a tutti la dolcezza di questo incredibile alimento.