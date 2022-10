Non ce l’ha fatta il piccolo Alessio, il bambino di 8 anni di Teano ricoverato all’ospedale Santobono Pausillipon di Napoli per una meningite da nasseria. Il piccolo era ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime già dalla serata di ieri. La sua vita era appesa ad un filo ma poco fa le speranze sono svanite nel nulla. Il suo cuoricino purtroppo ha smesso di battere gettando nello sconforto i familiari e l’intera comunità sidicina. “Ora è il momento del silenzio – dichiara a Casertanews (che ha riportato la notizia) il sindaco di Teano Giovanni Scoglio – Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile. Come amministrazione ci stringiamo al dolore dei familiari, un lutto che ha colpito l’intera cittadinanza di Teano”.

Nella giornata di sabato l’Asl di Caserta ha avviato il tracciamento dei contatti. Solo familiari conviventi, compagni e docenti di classe dovranno iniziare la chemio-abioticoprofilassi che hanno avuti con il piccolo Alessio contatti negli ultimi 10 giorni. Gli stessi contatti saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte dell’Asl.