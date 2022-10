Quanto spendo ogni volta che accendo la lavastoviglie? Come faccio a sapere quali sono gli elettrodomestici che consumano di più in casa? Contatori smart, Conta-kilowatt e prese intelligenti possono rispondere a queste domande ed essere nostri alleati nel risparmio di casa. Ecco una guida per capire come funzionano e perchè possono esserci utili per ottimizzare i nostri consumi e ridurre le bollette.

Il contatore intelligente taglia i costi al 20%

Mentre conta kilowatt e prese intelligenti registrano solamente i consumi dei singoli elettrodomestici a cui sono collegati il “Contatore intelligente” (Smart Meter) che si collega al quadro elettrico monitora tutti gli elettrodomestici contemporaneamente e ci offre un quadro completo. Secondo gli studi dei produttori, questo dispositivo consente di risparmiare fino al 20%.

Ad esempio NED, il contatore intelligente sviluppato da una startup italiana (Midori) con il politecnico di Torino. Installarlo è semplice: è una pinza amperometrica che si collega al contatore. Come funziona? Il software di Ned riesce a distinguere i vari elettrodomestici e capire quali sono accesi e quanto consumano. I dati sono memorizzati e archiviati e possono essere letti sull’applicazione per smartphone.