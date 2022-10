Cardarelli in crisi: servono almeno 15 medici al pronto soccorso

Il grido d’allarme arriva dell’ospedale più grande di Napoli. «Domani il Cardarelli ospita la discussione nazionale sui problemi del pronto soccorso in tutta Italia. Lavoriamo per migliorare l’emergenza e stiamo facendo scouting nei reparti per trasferire qui alcuni medici, attraverso la premialità per performance»: così all’Ansa Antonio D’Amore, direttore generale insediatosi il 9 agosto, fa il punto sui problemi del pronto soccorso del Cardarelli. «I medici dell’emergenza guadagnano meno dei colleghi perché non possono fare medicina autonoma e affrontano continuamente pazienti gravi. Bisogna affrontare il tema dell’aumento dello stipendio ma intanto abbiamo delle premialità e stiamo compiendo questo percorso in accordo con i sindacati». Sul tema si parlerà domani nel convegno promosso dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) dal titolo “Emergenza-Urgenza, criticità attuali e soluzioni a breve e medio-lungo termine”.

Un allarme sul pronto soccorso partito molti mesi fa dal Cardarelli di Napoli che ha fatto emergere un nodo nazionale: i medici sull’emergenza sono in netto calo. «Domani sarà un giorno di confronto e di idee dei grandi ospedali, verranno il direttore del Niguarda di Milano, Marco Bosio, Chiara Serpieri, direttore Generale dell’Asl piemontese di Verbano-Cusio-Ossola e Antonio D’Urso, direttore Generale dell’Asl Toscana Sud Est. Metteremo sul tavolo i problemi condivisi e quelli specifici. Da vicepresidente della Fiaso sono contento che si faccia qui, al Cardarelli, perché viviamo questa criticità e dobbiamo trovare una risposta per i pazienti e per i medici dell’emergenza che oltre allo stress rischiano anche aggressioni». Al convegno partecipano Lorena Martini dell’Agenas e Fabio De Iaco, presidente della Simeu.

L’appello

«La situazione è difficile a livello nazionale, qui possiamo migliorare a partire dall’organizzazione interna. Ma resta l’allarme sui medici nel reparto: un anno fa ce n’erano 35, ora sono 26, 10 sono andati via per non stare più in pronto soccorso. È un problema di contratto su cui serve una risposta nazionale. Stiamo facendo scouting nei reparti, cercando di convicere i medici a venire all’emergenza con delle premialità che abbiamo, oggi servono 15 nuovi medici. Ma è un settore che non ha futuro così: se guardiamo alle borse di studio per questa specializzazione, solo il 30% sono state prese, il 70% rimaste senza pretendenti».

Una situazione che il Cardarelli sta cercando di affrontare: «Stiamo programmando interventi di fast track per avere una risposta dagli specialisti che arrivano al pronto soccorso in tempi rapidi, ma servono spazi adeguati. Per ora lo abbiamo attivato sull’ortopedia e presto tocca ai settori di otorino e oculistica. Faremo le linee dirette veloci dal reparto emergenza ai reparti specialistici, ma questo va di pari passo con i percorsi nuovi della struttura. Per fare i lavori dovremmo chiudere il pronto soccorso, cosa che non è possibile pensare ora».