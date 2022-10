Ancora in calo i prezzi consigliati dei carburanti, come pure le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Andamento contrastato per le quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina in discesa e il gasolio in rialzo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil -1 cent/litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,696 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,700, pompe bianche 1,686), diesel a 1,883 euro/litro (-2, compagnie 1,883, pompe bianche 1,884). Benzina servito a 1,840 euro/litro (invariato, compagnie 1,886, pompe bianche 1,748), diesel a 2,023 euro/litro (invariato, compagnie 2,063, pompe bianche 1,942). Gpl servito a 0,777 euro/litro (-1, compagnie 0,784, pompe bianche 0,769), metano servito a 2,571 euro/kg (-12, compagnie 2,675, pompe bianche 2,487), Gnl 2,922 euro/kg (invariato, compagnie 3,028 euro/kg, pompe bianche 2,850 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,799 euro/litro (servito 2,060), gasolio self service 1,975 euro/litro (servito 2,233), Gpl 0,867 euro/litro, metano 3,133 euro/kg, Gnl 2,982 euro/kg.