Caldo record a ottobre, notti di afa e punte di 34 gradi con l’anticiclone

Caldo eccezionale a ottobre. Un meteo eccezionale, con notti tropicali a Genova e Cagliari e minime all’alba di 16 gradi a Torino, Milano e Trieste. In particolare a Torino e Milano si registra uno scarto rispetto alla media del periodo di +10 gradi. Cosa si intende per notti tropicali? Quando i periodi notturni hanno temperature minime superiori ai 20 gradi. In base alle previsioni caldo fino a fine mese e probabilmente anche per il Ponte di Ognissanti, con la terza Ottobrata portata dall’Anticiclone Scipione l’Africano.

Temperature quasi estive

Situazione termica in questo fine ottobre «a livelli quasi estivi, da primi di luglio», con 4 fino a 7 gradi sopra la norma stagionale, a seconda delle zone («meno in Piemonte e Lombardia dove sta piovendo») e una temperatura del mare di 23-24 gradi, che si registra in genere tra fine giugno e primi di luglio. Questo il quadro fornito da Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) che riunisce Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche ( Cnr). In particolare, fa notare l’esperto, lo zero termico oggi e domani è su 2.700 metri e nei prossimi giorni supererà i 3mila.

Perché fa così caldo

A causare questa particolare situazione da un punto di vista termico è la bassa pressione che insiste sull’Oceano Atlantico e che ha richiamato aria calda di origine africana in risalita sull’area Mediterranea. Tanto che nei prossimi giorni nel sud della Francia si potranno raggiungere anche i 30 gradi e in Spagna fino a 36. Anche Sardegna e Sicilia sono toccate da questo andamento.

Caldo al Centro-Sud, ma piogge al Nord

Il rovescio della medaglia, però, è che anche a causa del caldo accumulato intense piogge stanno interessando le Alpi e localmente la Pianura Padana e la Liguria. L’Anticiclone protegge infatti saldamente il Sud, il Centro versante adriatico e lascia indifeso il resto del territorio italiano, ma da martedì tornerà prepotente ovunque, con la terza Ottobrata fino alla fine del mese ed oltre.