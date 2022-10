Un’anziana è finita in una cisterna profonda tre metri, mentre lavorava in un fondo di sua proprietà. L’incidente si è verificato ad Ariano Irpino. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in contrada Sterda, nella città del Tricolle, per soccorrere una donna di 86 anni. La donna era intenta in lavori in campagna, quando è caduta in una vecchia cisterna in disuso profonda circa tre metri. La malcapitata è stata tratta in salvo con tecniche S.A.F. (speleo – alpino – fluviali) ed affidata ai sanitari del 118 intervenuti immediatamente sul posto. I soccorritori hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Al momento non si conoscono le condizioni della donna, notizie saranno diramante probabilmente in mattinata dai soccorritori che sono accorsi ad Ariano Irpino per mettere in salvo l’anziana.