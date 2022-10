Una 87enne tratta in salvo dai vigili del fuoco, dopo essere caduta in casa a Montella. La donna no ln riusciva più a rialzarsi. I suoi lamenti hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. Presso l’abitazione dell’anziana in via Don Minzoni sono piombati i caschi rossi del distaccamento di Montella. I vigili del fuoco sono saliti al secondo piano dell’edificio prestando le prime cure alla donna, che è stata poi affidata ai sanitari del 118. Il personale ha quindi disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Dramma invece nel pieno centro di Mercogliano. Un anziano di 91 anni, ospite di una struttura alberghiera della cittadina ai piedi di Montevergine, è stato stroncato da un malore mentre passeggiava lungo via Amatucci, nei pressi dell’ufficio postale. Nonostante gli immediati soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sconcerto e dolore tra le tante persone che si trovavano in zona e hanno assistito alla tragedia. Oltre ai sanitari dell’ambulanza, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e gli agenti della polizia municipale. La salma è stata subito liberata per consentire lo svolgimento delle esequie.