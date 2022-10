Prosegue il programma di incremento dei servizi automobilistici affidati ad Eav. Consegnati oggi 10 nuovi autobus, parte di una fornitura che arricchira’ il parco autobus Eav con un totale di 41 nuovi pullman entro la meta’ di ottobre. Nelle prossime due settimane infatti saranno consegnati altri 14 bus usati e 17 bus nuovi. Gli autobus consegnati oggi sono della lunghezza di 7,5 mt, a gasolio, marca Iveco, allestito dalla societa’ napoletana Nuova Socom, caratteristica particolarmente importante perche’ adatta a circolare su tutte le tratte della rete che comprende oggi anche linee ex Ctp.

Inoltre, sia per consentire la messa in esercizio di nuovi servizi (facenti capo a Ctp) sia per favorire il normale turn-over del personale di guida, sempre oggi sono assunti 50 conducenti, i quali, subito dopo le necessarie giornate di formazione, saranno assegnati ai depositi di pertinenza aziendale.