Giuseppe Bruscolotti ha parlato a Il Mattino dei suoi problemi con gli usurai del clan di Fuorigrotta. Lo storico terzino-stopper del Napoli è tra le vittime della cosca che prestava ingenti somme di denaro per poi chiedere interessi incredibili. “Ho sbagliato – ha detto “Palo e Fierr'” – a Il Mattino – è un vortice dal quale non si esce più”. Ma c’è chi ha contestato lo stesso ex capitano degli azzurri. “L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti avrebbe dovuto denunciare gli usurai, invece di prendere i loro soldi, e per il carabiniere che ha ‘sporcato’ la sua divisa sia raddoppiata la pena”. Così, in una nota, il segretario regionale campano dell’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria (Uspp) Ciro Auricchio, commenta le rivelazioni del collaboratore di giustizia inserite nell’ordinanza.

“Con chi stringe il cappio intorno al collo di chi è in difficoltà – prosegue Auricchio – non si deve avere alcun tipo di rapporto. Per quanto riguarda invece il militare dell’arma – conclude il segretario regionale dell’Uspp – chiedo al Governo guidato dalla presidente Giorgia Meloni di prevedere una nuova norma che preveda il doppio della pena per i pubblici ufficiali che invece di combatterle si affiancano alle mafie”.