Un’economia che cresce quest’anno più del previsto, ma che sarà in brusca frenata l’anno prossimo. È la fotografia generale che il governo uscente di Mario Draghi consegna al prossimo esecutivo con la Nadef.

BONUS SOCIALE ELETTRICO

Per sopravvivere all’inverno presenti molti bonus che possono essere utili. Al fine di contrastare il caro-energia, il decreto Aiuti-bis ha rafforzato il bonus sociale elettrico e gas prevedendo uno sconto sulla bolletta, previsto dal governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per le famiglie che vivono un disagio economico e fisico, per il quarto trimestre 2022. Annullate tutte le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di luce e gas.

TAGLIO ACCISE

Il decreto Aiuti-Ter invece, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, estende dal 18 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022 il taglio delle accise su benzina, gasolio e gpl. Al momento l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è del 5 per cento.

BONUS TRASPORTI

Arrivano poi nuovi stanziamenti per il bonus trasporti, il contributo da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici. In particolare, il Fondo nato con il primo decreto Aiuti è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Il voucher, riconosciuto alle persone con reddito annuo inferiore a 35mila euro, potrò essere richiesto fino a dicembre.

BONUS 150 EURO

Non va dimenticato che c’è anche il bonus una tantum di 150 euro per aiutare i cittadini a sopportare i costi delle bollette impazzite. Andrà direttamente in busta paga ai lavoratori dipendenti, che a novembre hanno avuto una retribuzione non superiore a 1.538 euro, e ai pensionati e lavoratori autonomi con redditi inferiori a 20mila euro lordi annui. Il contributo sociale interesserà una platea di 22 milioni di persone, e verrà erogato il contributo anche ai lavoratori stagionali che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.